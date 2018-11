POL-HST: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss, ohne Fahrerlaubnis und zu schnell

Stralsund (ots) - Gleich mehrere Verstöße beging ein Fahrzeugführer am 11.11.2018, gegen 03:10 Uhr, in der Greifswalder Chaussee in Stralsund. Die Beamten des Polizeihauptreviers stellten den Fahrer und führten eine Verkehrskontrolle durch.

Aufgefallen war der 21-jährige BMW-Fahrer, weil er offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit die Greifswalder Chaussee entlangfuhr. An der Zufahrt zur B 96 stoppte der Fahrer, der mit drei weiteren Personen in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle des 21-Jährigen aus Thüringen bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch und testeten den Atemalkoholwert, der ein Ergebnis von 1,53 Promille aufzeigte. Weiterhin schien der Mann verhaltensauffällig, was auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeutete. Noch während der Kontrolle räumte der Fahrer ein, Drogen konsumiert zu haben sowie nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Ergänzend fanden die Kollegen bei der Durchsuchung des Pkw ein Tütchen, in welchem sich erkennbar Betäubungsmittel befanden. Dieses wurde beschlagnahmt.

Die weiteren polizeilichen Maßnahmen, wie Blutprobenentnahme im Krankenhaus, die Untersagung der Weiterfahrt, die Mitteilung an die Führerscheinstelle und die Dokumentation der Strafanzeigen erfolgte anschließend. Der 21-Jährige muss sich nun wegen der verschiedenen Verstöße, u.a. wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, verantworten. Die weiteren Ermittlungen führt nun das Kriminalkommissariat Stralsund.

