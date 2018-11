POL-FR: Zell im Wiesental: Kellerbrand - Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Freiburg (ots) - Am Mittwochmittag, gegen 13.30 Uhr, wurde in Zell im Gresgener Weg eine Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte ein Brand im Bereich des Heizraumes festgestellt und gelöscht werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Der Polizeiposten Oberes Wiesental führt die weiteren Ermittlungen. Die Feuerwehr Zell, Abteilung Stadt und Atzenbach, war mit 5 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften am Brandort. Vorsorglich waren auch der Rettungsdienst und ein Notarzt vor Ort.

kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell