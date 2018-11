POL-FR: Weil am Rhein: Kollision im Kreisverkehr - Zweiradfahrer wird von Auto angefahren

Freiburg (ots) - Weil am Rhein: Kollision im Kreisverkehr - Zweiradfahrer wird von Auto angefahren

Einen Verletzten und etwa 1000 Euro Sachschaden gab es bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Weil-Friedlingen. Ein 67-jähriger Autofahrer fuhr an der Kreuzung Haupt-/Colmarer Straße in den Kreisverkehr ein. Hierbei übersah er einen bereits im Kreisel befindlichen Mopedfahrer und kollidierte mit ihm. Dieser wurde umgestoßen und stürzte auf die Fahrbahn. Der 45-jährige Mann hatte Glück im Unglück und erlitt nur leichtere Verletzungen. Der Autofahrer wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt. Infolge des Unfalles kam es im Bereich der stark frequentierten Kreuzung zu Verkehrsbehinderungen und Rückstaus.

