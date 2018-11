POL-FR: Eimeldingen: Vergessene Pfanne auf dem Herd löst Polizeieinsatz aus

Freiburg (ots) - Aufgrund starker Rauchentwicklung in einem Anwesen im Bereich "Im Bruckacker" rückte am heutigen Mittwoch gegen 14.15 Uhr neben der Feuerwehr auch das Polizeirevier Weil am Rhein aus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass eine auf dem Herd vergessene erhitzte Pfanne die Ursache für die Rauchentwicklung darstellte. Verletzt wurde niemand.

ml

Medienrückfragen bitte an:

Martin Lamprecht

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761/882-1010

E-Mail: martin.lamprecht@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell