POL-FR: Elzach: Unfallflucht

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMEMDINGEN

Am Dienstagmorgen (13. November), zwischen 07:30 Uhr und 12:30 Uhr, ereignete sich in Elzach, an der Einmündung der Weyergassen auf den Nikolausplatz, ein Verkehrsunfall. Das beschädigte Fahrzeug, ein roter Audi A3, war auf einem dortigen Privatgrundstück geparkt. Vermutlich beim Rangieren stieß ein anderer unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen diesen Audi, wodurch dieser beschädigt wurde. Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von schätzungsweise 1.000 Euro. Die Polizei in Waldkirch bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07681/4074-0.

jg

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell