POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Wohnungseinbruch in Bad Krozingen

Freiburg (ots) - Die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in der Straße "Von-Pfirt-Weg" in Bad Krozingen aufgehebelt haben unbekannte Täter am Dienstag, 13.11.2018, zwischen 12.30 Uhr und 19.45 Uhr. In der Wohnung wurden Schubladen und Schränke durchwühlt, es wurden nach bisherigem Kenntnisstand Wertgegenstände entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0761-8825777 zu melden.

