POL-FR: Lörrach: Radfahrer bei Vorfahrtsmissachtung verletzt - dunkler Pkw gesucht

Freiburg (ots) - Am Montag, gegen 07.30 Uhr, befuhr ein 23jähriger Radfahrer den Maienbühlweg talwärts. An der Einmündung Konrad-Adenauer-Straße missachtete ein von links kommender Pkw die Vorfahrt des Radfahrers. Dieser musste eine Vollbremsung machen und stürzte. Zu einer Berührung mit dem Fahrzeug kam es nicht. Der Pkw fuhr ohne Anzuhalten weiter in Richtung Inzlinger Straße. Der Radfahrer erlitt Prellungen im Rückenbereich und begab sich selbstständig ins Krankenhaus.

Zum Pkw ist lediglich bekannt, dass es sich vermutlich um einen dunklen Wagen gehandelt haben soll.

Hinweise erbeten an das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176-500.

kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell