POL-FR: Wieslet/Kleines Wiesental: Festnahme nach Diebstahl von Aluminium

Freiburg (ots) - Am Dienstagvormittag, gegen 09.30 Uhr, beobachtete ein Zeuge in Wieslet einen französischen Kastenwagen, der an der Straße abgelegte Aluminiumteile einlud. Das Fahrzeug fuhr hiernach in Richtung Schopfheim davon und wurde von einem Zeugen verfolgt. Gleichzeitig verständigte er die Polizei. In Schopfheim konnte das Fahrzeug kontrolliert werden. Bei den drei Insassen handelte es sich um einen Niederländer, einen Bosnier und einen Slowenen mit Wohnsitz im Ausland. Tatsächlich waren die eingeladenen Teile Diebesgut. Dieses konnte an den Besitzer zurückgegeben werden. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen und werden wegen Diebstahls angezeigt. Das Polizeirevier Schopfheim führt die Ermittlungen.

kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621/176-101

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell