POL-FR: Lörrach: Trickdiebstahl in Lörrach-Brombach - Polizei mahnt zur Vorsicht

Freiburg (ots) - Am Dienstagvormittag, gegen 10 Uhr, wurde ein 81jähriger Mann auf dem Parkplatz einer Bäckerei in Brombach bestohlen. Der Mann hatte sein Fahrzeug in der Lörracher Straße geparkt und wollte gerade wegfahren, als er durch einen Mann angesprochen wurde. Dieser gab vor eine Autopanne zu haben und bat um Hilfe. Hierbei setzte sich der Täter dann sogar auf den Beifahrersitz des Fahrzeuges. Der hilfsbereite Mann begann die Telefonnummer eines Taxiunternehmens in seiner Geldbörse zu suchen und übergab letztlich noch etwas Münzgeld. Nachdem der Täter die Örtlichkeit verlassen hatte, stellte der ältere Herr das Fehlen von sämtlichem Scheingeld, mehrere hundert Euro, fest.

Beschreibung des Täters: Ca. 180cm groß, 30-40 Jahre, südländisches Aussehen, dunkler Hauttyp, dunkle Haare, kurzer, dunkler Vollbart, dunkle Jacke.

Das Polizeirevier Lörrach bittet um Hinweise, Tel. 07621/176-500. Darüber hinaus mahnt die Polizei auf öffentlichen Parkplätzen zur besonderen Wachsamkeit. Insbesondere sollten Wertsachen nie aus den Augen gelassen werden.

