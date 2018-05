POL-FR: Titisee-Neustadt - Randale und Sachbeschädigung

Freiburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen bewegte sich eine mehrköpfige Jugendgruppe randalierend durch Titisee-Neustadt, u. a. warfen die jungen Männer mehrere Mülltonnen auf die Straße. Die Gruppe bewegte sich von der Emma-Winterhalder-Straße über "An der Fern" und die Schillerstraße bis in die Unterstadt. An der Fern überstiegen die Randalierer einen Pkw, der dadurch auf dem Dach einen Schaden erlitt. Ob sie auf ihrem Weg weiteren Sachschaden verursacht haben, werden die eingeleiteten Ermittlungen zeigen. Der sofort hinzueilenden Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt gelang die Festnahme eines der flüchtenden Beteiligten beim Krone-Theater in der Unterstadt. Dieser war alkoholisiert. Durch einen Zeugen wurden Bilder aller jungen Männer gefertigt. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt bittet weitere Zeugen und mögliche Geschädigte, sich unter 07651 9336-0 zu melden.

