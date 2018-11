POL-FR: Steinen: Versuchter Einbruch - längerer Tatzeitraum

Freiburg (ots) - Im Zeitraum von 31.10. bis zum 12.11.2018 wurde versucht in ein Wohnhaus in der Schulstraße einzubrechen. An einem Kellerfenster wurde offensichtlich versucht mittels einer Gasflamme/eines Gasbrenners ein Loch in den Fensterrahmen zu brennen. Das Fenster konnte jedoch nicht geöffnet werden. Weshalb die Täter von ihrem Vorhaben abließen ist nicht bekannt.

Der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627/970-250, sucht Zeugen.

