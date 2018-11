POL-FR: Weil am Rhein: Festnahme nach Diebstahl von Alkohol

Freiburg (ots) - Eine 43jährige Schweizerin wurde am Dienstagabend in einem Einkaufsmarkt in Weil-Friedlingen bei einem Diebstahl beobachtet. Die hinzugerufene Polizei konnte in einer Tasche hochwertigen Alkohol im Wert von ca. 800 Euro feststellen, welcher im Markt entwendet worden war. Da die Frau bereits wiederholt mit ähnlichen Fällen in Erscheinung getreten war, wurde sie festgenommen.

