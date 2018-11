POL-FR: Freiburg-Betzenhausen: Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 13.11.2018, befuhr eine 51-jährige Autofahrerin gegen 07:10 Uhr die Berliner Allee in Richtung Elsässer Straße. An der dortigen Kreuzung Höhe Schillhof übersah vermutlich die Autofahrerin eines roten VW das für sie geltende Rotlicht und fuhr eine über den Fußgängerübergang überquerenden 53-jährigen Fußgängerin an.

Die Fußgängerin wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

