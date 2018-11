POL-FR: Breisach - Randalierende Gäste

Freiburg (ots) - Breisach - Am Dienstagabend wurde die Polizei gegen 18:30 Uhr verständigt, da in einem Breisacher Hotel Gäste lärmen würden und es auch zu Sachbeschädigungen kam. Die Inhaber baten um polizeiliche Unterstützung bei der Ausübung des Hausrechts. Als die Polizeistreife eintraf, wurde auf mehrfaches Klopfen zunächst nicht geöffnet, weshalb die unverschlossene Tür schließlich von dem Polizeibeamten geöffnet wurde. Im Zimmer hielten sich drei männliche Personen auf, von denen eine sich sogleich aggressiv in Richtung der Beamten bewegte. Diese mussten unmittelbaren Zwang anwenden und der stark alkoholisierte Mann wurde geschlossen. Dabei versuchte er mehrfach die Beamten anzuspucken. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass sich dieser Mann illegal in Deutschland aufhält. Er wurde in Gewahrsam genommen und es erfolgte weitere Abklärung mit Ausländerbehörde und Justiz. Gegen einen anderen des Trios lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Freiburg vor; er wurde in die Justizvollzugsanstalt überstellt. Der Dritte wurde nach Feststellung der Personalien entlassen. Bei allen Personen handelt es sich um albanische Staatsangehörige.

