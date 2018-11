POL-NI: Hoya-Einbruch in ein Sparkassen - SB - Center Wietzen

Nienburg (ots) - (BER)Am Sonntagmorgen, 11.11.2018, gegen 01.25 Uhr, erhielt die Polizei in Nienburg den Hinweis, dass in die Räume des SB-Centers der Sparkasse Nienburg in Wietzen eingebrochen worden sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich keine Person in Tatortnähe. Bei der Tatortaufnahme ermittelten die eingesetzten Beamten eine eingeschlagene Glastür zum Vorraum der ehemaligen Sparkasse sowie eine stark beschädigte Nebeneingangstür, unter anderem mit Hebelmarken. Ziel des Einbruchs war vermutlich der im SB-Bereich installierte Geldausgabeautomat. Möglicherweise brachen die Täter ihren Einbruch ab oder wurden gestört. Der Geldautomat blieb unbeschädigt. Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei in Hoya unter 04251/934640 zu informieren.

