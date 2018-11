POL-NI: Nienburg-Wieder falsche Polizeibeamte am Telefon

Nienburg (ots) - (BER)Am Montagmorgen, 12.11.2018, zwischen 10.00 und 12.00 Uhr, wurde bei mindestens Zehn älteren Menschen in Nienburg, Stolzenau und Hoya von angeblichen Polizeibeamten angerufen und nach Wertsachen gefragt. In einigen Fällen gab sich der Anrufer als Polizeibeamter mit dem Namen Berger von der Polizei Stolzenau oder Nienburg aus. Diesen gibt es dort gar nicht. In einem anderen Fall legte der Täter sofort auf, als der Sohn der Angerufenen den Hörer ergriff. Die Masche ist seit einiger Zeit in ganz Deutschland bekannt. Die Täter erklären den Angerufenen, dass ihre Namen und Adressen bei festgenommenen Einbrechern gefunden wurden und nun wollte man warnen und fragt nach Geld und Wertgegenständen im Haus. "Die Polizei stellt niemals solche Fragen am Telefon. Wenn wir Ermittlungen aufnehmen, dann suchen wir die Personen persönlich auf, weisen uns aus und fordern zusätzlich dazu auf, im Zweifel bei der örtlichen Polizei nachzufragen", erklärt Axel Bergmann, Sprecher der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. Bei den bislang bekannt gewordenen Fällen haben alle Angerufenen richtig reagiert, die Betrüger hatten keinen Erfolg.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell