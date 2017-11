POL-PDLU: (Frankenthal) - Jugendschutzkontrollen

Frankenthal (ots) - Am 14.11.2017 werden in der Zeit von 14.45 Uhr bis 16.15 Uhr zusammen mit dem Jugendamt und dem Ordnungsamt der Stadt Frankenthal in drei Einkaufsmärkten und zwei Tankstellen Jugendschutzkontrollen im Hinblick auf die Abgabe von hochprozentigen Alkohol durchgeführt. Hierbei wird den jugendlichen Testkäufern lediglich in einem Fall hochprozentiger Alkohol verkauft. Der festgestellte Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz wird durch die zuständige Stadt Frankenthal geahndet.

