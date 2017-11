POL-PDLU: Speyer - Geldbörse entwendet (47-1411)

Speyer (ots) -

14.11.2017, 13.30 Uhr Bei ihrem Einkauf im Aldi Markt in der Iggelheimer Straße hat eine 62-jährige Frau ihr lilafarbenes Lederportemonnaie in den Einkaufswagen gelegt. An der Kasse bemerkte sie, dass der Geldbeutel nicht mehr da war. In dem Geldbeutel befanden sich ein kleiner Bargeldbetrag, diverse Papiere, zwei EC-Karten und eine Kreditkarte. Die benötigten PIN-Nummern hatte die Frau ebenfalls im Portemonnaie aufbewahrt. Sie ließ die Karten bei der Bank sperren. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde kein Geld abgehoben. In diesem Zusammenhang nochmals der Hinweis: EC-Karte und PIN-Nummer nie zusammen aufbewahren.

