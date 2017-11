POL-PDLU: Speyer - Vorfahrt missachtet (00-1411)

Speyer (ots) -

14.11.2017, 09.15 Uhr An der Kreuzung Diakonissenstraße/Schraudolphstraße missachtete die Fahrerin eines Audi A 1 die Vorfahrt eines VW Touran, der von der Schraudolphstraße nach links in die Diakonissenstraße abbog. Es entstand Sachaschaden in Höhe von 3500 Euro. Die beiden Fahrerinnen wurden nicht verletzt.

