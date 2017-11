POL-PDLU: Speyer - Aufgefahren (59-1311)

Speyer (ots) -

13.11.2017, 18.30 Uhr Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es am Montagabend auf der B 39 kurz nach der Anschlussstelle SP-Zentrum. Laut eigenen Angaben war ein 23-jähriger Nissan Almera Fahrer auf seiner Fahrt in Richtung Baden Württemberg in Gedanken und bemerkte die abbremsenden Fahrzeuge vor sich zu spät. Er touchierte einen vor ihm fahrenden Audi Q 3 am Heck, fuhr an dem PKW rechts vorbei, kollidierte mit der Leitplanke und anschließend mit einem VW Passat. Zwei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Schaden: 7000 Euro. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Bis zur Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr im Wechsel an der Unfallstelle vorbeigeführt, was bis gegen 19.30 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

