POL-PDLU: Speyer - DHL LKW gesucht (62-1411)

Speyer (ots) -

14.11.2017, 07.45 Uhr Der Fahrer eines Sattelschleppers befuhr die Industriestraße stadteinwärts. In Höhe der Firma Isover wurde er von einem DHL-Lkw überholt. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge hat dieser seinen Überholvorgang frühzeitig abbrechen müssen und ist unmittelbar vor ihm wieder nach rechts eingeschert. Hierbei hat der Fahrer mit seinem hinteren rechten Fahrzeugeck das Führerhaus des Sattelschleppers gestreift. Es entstand ein Fremdschaden von circa 1000 Euro. Der DHL-LKW soll nach dem Zusammenstoß noch ein weiteres Fahrzeug überholt und sich danach von der Unfallstelle entfernt haben, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell