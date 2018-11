POL-NI: Außer Spesen nichts gewesen:

Bückeburg (ots) - (PP) Das dürfte sich auch der unbekannte Täter gedacht haben, der in der Nacht von Freitag auf Samstag in mühevoller Arbeit die Gitterstäbe eines Fensters auf der Rückseite des in der Windmühlenstraße in Bückeburg gelegenen Nettomarktes auftrennte, zur Seite bog und anschließend nach Einschlagen der Scheibe in das Gebäude einstieg. Dort löste er dann gegen 03:20 Uhr die Alarmanlage aus, die ihn dazu veranlasste, den Markt ohne Beute wieder fluchtartig zu verlassen. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0572295930 mit der Polizei in Bückeburg in Verbindung zu setzen.

