Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schornsteinbrand in Bockhorn

Wilhelmshaven (ots)

Bockhorn. Im Stockweger Weg kam es am Donnerstag, den 14.03.2019, gegen 17.50 Uhr, zu einem Schornsteinbrand in einem Einfamilienhaus. Möglicherweise gerieten Rußrückstände in Brand, die zur Entwicklung von Rauchgasen führten. Durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Bockhorn konnten diese Rückstände schnell gelöscht werden. Das Haus wurde abschließend entlüftet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell