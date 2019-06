Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Alkohol am Steuer

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Bundesstraße 241, zwischen Hammenstedt und Katlenburg, Samstag 01.Juni.2019, gegen 06.20 Uhr

KATLENBURG-LINDAU (MM) - Am Samstag gegen 06.20 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Grund die B 241 aus Katlenburg kommend in Richtung Hammenstedt. Auf der Strecke kam der Fahrzeugführer mit seinem Pkw zunächst nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen der Gegenfahrbahn und überschlug sich im weiteren Verlauf. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen verbrachte den Verletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An dem Fahrzeug, einem Ford Focus, entstand Totalschaden. Wie sich herausstellte war der 22-Jährige zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

