Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Randalierer missachtet Platzverweis, leistet Widerstand und beleidigt Polizisten

57555 Mudersbach (ots)

Am Abend des 16.02.2018 wurden Beamte der Polizei Betzdorf von Passanten auf einen Randalierer am Bahnhof im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte aufmerksam gemacht. Die Polizeibeamten trafen den 40 jährigen Mann an und erteilten ihm einen Platzverweis. Diesem kam der Herr aber nicht nach, stattdessen geriet er wenig später in Streit mit einem anderen Passanten. Die erneut eingesetzten Polizeikräfte wurden dann von dem Störer beleidigt und angegriffen, sodass dieser zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden musste. Die Nacht verbrachte der Mann in einer Polizeizelle. Es wurden Strafanzeigen wegen versuchter Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung gefertigt.

