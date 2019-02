Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung durch überholenden LKW, B 42

Neuwied, Höhe Feldkirchen (ots)

Am Vormittag des 15.02.2019 gegen 10 Uhr kam es auf der Bundesstraße B 42, in Höhe der Ortslage Neuwied-Feldkirchen zu einem gefährlichen Fahrvorgang eines LKW-Fahrers, der aus Richtung Linz in Rtg. Neuwied fahrend einen vor ihm fahrenden LKW überholte. Der LKW-Fahrer überholte trotz nahendem Gegenverkehr, so dass mehrere in Fahrtrichtung Linz fahrende Fahrzeuge stark abbremsen und teils ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied zu melden.

