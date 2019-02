Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Betzdorf (ots)

Wie erst heute angezeigt wurde, kam es am Dienstag, den 12.02.2019, gegen 17:30 Uhr, zur einer Straßenverkehrsgefährdung auf der Landesstraße 285 zwischen Herdorf und Daaden. Der 22-jährige Fahrer eines schwarzen Audis habe zwischen der Herdorfer Höhe und dem Ortseingang Daaden gefährlich innerhalb einer Kurve überholt, obwohl ihm ein Pkw entgegen gekommen sei. Hierdurch habe der Überholte bremsen müssen, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorgang. Insbesondere den Fahrer eines Renault Twingo, welcher hinter dem schwarzen Audi gefahren sein soll und den Fahrer des entgegenkommenden Pkw. Diese werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei in Betzdorf zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell