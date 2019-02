Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57587 Birken-Honigsessen, Hauptstr. 63 (ots)

Am Mi., 13.02.2019, gegen 08:55 Uhr, stand eine 69-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Opel Meriva in Birken-Honigsessen, vor dem Anwesen Hauptstraße 63, Fahrtrichtung Wissen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines roten Pkw befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Wissen. Aus nicht geklärter Ursache stieß dieser gegen den PKW der 69-Jährigen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An beiden Fahrzeugen wurde der Außenspiegel beschädigt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell