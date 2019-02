Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Tageswohnungseinbruch/Ausbaldowern

Flammersfeld (ots)

Im Zeitraum, 08.20.19, 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Wohnhaus in der Lindenstraße in Flammersfeld einzudringen. Da das Fenster gut gesichert war, ließ es sich nicht öffnen und die Täter gelangten nicht in das Objekt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte ermittelt werden, dass etwa eine Woche vor dem Einbruchsversuch ein junger Mann an dem Haus vorstellig wurde, der sich zunächst als Telekommitarbeiter ausgab und dann einen Stromvertrag verkaufen wollte. Dieser junge Mann hielt sich kurzfristig in dem Raum, in dem am 08.02.19 versucht wurde einzubrechen, alleine auf. Ähnliche Vorgehensweise (angeblicher Telekommitarbeiter, dann Versuch, einen Stromvertrag zu vermitteln) wurden inzwischen auch aus Fluterschen und Opsen gemeldet. Der junge Mann soll zwischen 25 bis 30 Jahre alt sein und zumindest einmal mit einer ca. 20-jährigen Frau aufgetreten sein. Die Vorgehensweise lässt befürchten, dass in den vorliegenden Fällen Tatorte ausbaldowert werden sollen. Hinweise zu dem vorgenannten versuchten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Wer sich unsicher ist, soll sich an die nächste Polizeidienststelle wenden.

