Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss-Zeuge gesucht

Neuwied (ots)

Am Freitag, den 15.02.2019, gegen 22:05 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Dierdorfer Straße (L258) in Fahrtrichtung Neuwied. Laut Zeugin überholte zunächst ein 25-jähriger Autofahrer zwei in gleicher Richtung fahrende PKW, verlor unmittelbar vor dem Kreisverkehr zur Richterswiler Straße beim Einscheren die Kontrolle und kam im Straßengraben zum Stehen. Dabei wurden unterschiedliche Verkehrszeichen beschädigt. Beim Fahrer konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Eine Blutprobe wurde entnommen. Ihm droht der Entzug der Fahrerlaubnis.

Die Polizei Neuwied sucht nach dem zweiten PKW, der unmittelbar vor dem Unfall überholt worden ist. Hinweise bitte an die Polizei Neuwied, Tel.: 02631/8780, oder Mail: pineuwied@polizei.rlp.de

