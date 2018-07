Wesel (ots) - Bei dem Brand, der gestern Abend eine Lagerhalle an der Büdericher Straße zerstört hat, geht die Polizei nicht von Brandstiftung aus. Das haben die Ermittlungen heute auf dem Gelände ergeben. Der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Am Abend hatten Nachbarn den Brand in der Halle bemerkt und sofort die Feuerwehr Wesel und die Polizei informiert. Die Flammen haben das komplette Dach der Halle und einen Teleskopstapler zerstört. In der Halle lagerten Kunststoffe, die beim Recycling von Dämmmaterialien entstehen.

