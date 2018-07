Moers (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 10.30 Uhr, schlugen Einbrecher eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich eines freistehenden Einfamilienhauses an der Römerstraße ein.

Sie durchwühlten Schränke und Schubladen. Die Unbekannten stahlen unter anderem Bargeld und eine Stereoanlage.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

