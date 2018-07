Voerde (ots) - Am Dienstag gegen 16.25 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Voerde mit einem Pkw die Alte Hünxer Straße in Voerde aus Richtung Birkenweg kommend in Fahrtrichtung Hans-Richter-Straße.

In Höhe des Buchenweg kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte ungebremst gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen einen Straßenbaum.

Der Voerder verletzte sich hierbei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb.

Da das Fahrzeug des 40-Jährigen nicht mehr fahrbereit war, schleppte ein Abschleppunternehmen den Wagen ab.

