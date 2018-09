POL-PPMZ: Diebstahl von Kupferkabeln mit anschließender Täterfestnahme

Nackenheim (ots) - Zu einer Festnahme eines Diebes von Kupferkabeln kam es am späten Freitagabend. Zuvor hatte ein Zeuge an der ehemaligen Kapselfabrik in Nackenheim eine Person gesehen, die vermutlich Stromkabel aus dem Innern des Gebäudes gestohlen hat. Der Zeuge kann das Kennzeichen des Pkws benennen, mit dem der Täter sich vom Tatort entfernte. An der Halteranschrift in Guntersblum konnte der Pkw aufgefunden werden. Da der Motor noch warm war und im Innern des Pkws Kabelreste gesehen werden konnten, wurde das Haus durchsucht. Hierbei konnten neben dem 30-jährigen selbst, auch umfangreiches Diebesgut (Strom- bzw. Starkstromkabel) aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung wurden ebenso Betäubungsmittel aufgefunden. Da der 30 -jährige ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein einen Pkw geführt hat und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nun muss sich der 30-jährige wegen diverser Straftaten verantworten.

