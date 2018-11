POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 29.11.2018; Verkehrsunfallflucht am 28.11.18, gegen 20:30 Uhr auf der L267 zwischen Altenkirchen und Kettenhausen, Höhe Möbelgeschäft Pack Zu

Altenkirchen-Kettenhausen (ots) - Der Geschädigte befuhr zum o.g. Zeitpunkt mit seinem weißen PKW Audi Coupe die L267 aus Richtung Altenkirchen kommend in Fahrtrichtung Kettenhausen. In Höhe des Pack Zu kamen ihm mehrere Autos entgegen. Eines dieser Fahrzeuge befand sich so weit auf der Gegenspur, dass die beiden Fahreraußenspiegel kollidierten. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen vermutlich grau-metallic farbenen PKW handeln. Dieser setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946-0

www.polizei.rlp.de/pi.altenkirchen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell