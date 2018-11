POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 29.11.2018; Diebstahl eines Metallkübels in der Zeit vom 28.11.2018, zwischen 19:00 und 22:00 Uhr

Altenkirchen-Schöneberg (ots) - Am 28.11.2018, gegen 22:30 Uhr teilt der GS mit, dass er soeben festgestellt habe, dass aus dem Vorgarten seines Wohnhauses (Im Hommershof, 57638 Schöneberg) ein bepflanzter Metallkübel, Größe 50x50cm, in der o.g. Zeit entwendet worden sei. UT hätten diesen entleert, die Pflanzen zurück gelassen und den Metallkübel anschließend mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.

