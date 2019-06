Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheit im Straßenverkehr

Northeim (ots)

Northeim (Se) Am Samstag, den 01.06.2019, gegen 20.50 Uhr teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei fernmündlich mit, dass er einen Geländewagen beobachte, der die Bundesstraße 241 zwischen Northeim und Katlenburg-Lindau in "Schlangenlinien" befahre. Der Geländwagen konnte durch eine Funkstreife in der Herzberger Straße in Katlenburg-Lindau gegen 21.00 Uhr angehalten und kontrolliert werden. Während der Überprüfung stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 46-Jährigen Fahrer aus Katlenburg-Lindau fest. Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde der Führerschein sichergestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

