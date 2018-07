POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots) - In der Fasaneriestraße wurde am Sonntag zwischen 14.30 und 19.45 Uhr an einem grau-blauen Ford Fiesta durch unbekannte Täter der Außenspiegel der Fahrertür abgetreten. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06332/976-0 entgegen.

