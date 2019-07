Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Versuchter Einbruch in Cafe

Am 24. Juli 2019 warfen unbekannte Täter gegen 04.10 Uhr die Scheibe zu einem Cafe an der Brinkstraße ein. Außerdem wurde versucht eine Tür aufzubrechen. Der Unbekannte ließ von einer weiteren Tatbegehung ab, als er von einem Zeugen gesehen wurde. Der Unbekannte flüchtete mit einem Damenfahrrad. Er selber soll zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß sein. Außerdem soll er komplett schwarz gekleidet (kurze Hose, T-Shirt, Weste) gewesen sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

