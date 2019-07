Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unsachgemäßer Umgang mit einem Propangasbrenner in Wilhelmshaven - beim Einsatz Unkraut zu vernichten, geriet eine Hecke und ein Carport in Brand

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Donnerstagnachmittag, 04.07.2019, geriet in der Hoffmannstraße beim Abflammen von Unkraut mit einem Propangasbrenner eine angrenzende Hecke in Brand. Der Brand griff anschließend auf das angrenzende Carport über. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr konnte den Brand schnell löschen, verletzt wurde niemand.

