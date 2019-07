Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Wilhelmshaven - zwei gemeinsam agierende mutmaßliche Ladendiebe erwischt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am späten Donnerstagnachmittag, 04.07.2019, wurde eine männliche Person dabei erwischt, wie er in einem Elektronikfachgeschäft in der Marktstraße ein Ausstellungsstück entwenden wollte. Als die Person vom anwesenden Sicherheitsdienst festgehalten wurde, versuchte sie sich loszureißen und verletzte den Ladendetektiven. Bei diesem Gerangel wurde auch der mutmaßliche Dieb leicht verletzt.

Derzeit wird gegen zwei offensichtlich gemeinsam agierende Personen in einem Alter von 23 Jahre (aus Wittmund kommend) und 37 Jahren (aus Emsland kommend) ermittelt, die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen, die sich zu dem Zeitpunkt im Geschäft aufgehalten und den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

