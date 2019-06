Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Holzbrett schmort auf Herd

Meppen (ots)

Am Montagabend ist es in einer Wohnung an der Uhlandstraße zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Der 29-jährige Bewohner hatte offenbar vergessen, vor Verslassen des Hauses, den Herd auszuschalten. Ein darauf liegendes Schneidebrett begann zu schmoren. Der Brandmelder schlug an und eine Nachbarin verständigte die Feuerwehr. Diese war schnell vor Ort, brach die Wohnungstür auf und bannte die Gefahr. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Verletzt wurde niemand.

