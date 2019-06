Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Frau mit vier Promille am Steuer

Nordhorn (ots)

Die Polizei Nordhorn hat am Montagnachmittag eine sturzbetrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die 37-jährige Polin war auf dem Gildehauser Weg mehrfach mit ihrem Auto gegen die dortigen Bordsteine gefahren. Eine Funkstreifenbesatzung hielt die Frau an und unterzog sie einer Kontrolle. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von unglaublichen 4,0 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

