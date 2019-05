Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Schneiderstraße 27.5.2019, 08.00 Uhr Verkehrsunfall mit leicht verletzten Motorradfahrern

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern kam es am 27.5.2019, gegen 08.00 Uhr in der Schneiderstraße in Landau. Sie befuhren hintereinander die Schneiderstraße in nördlicher Richtung. Der vorausfahrende Motorradfahrer musste verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Motorradfahrer fuhr auf. Beide Motorradfahrer stürzten und verletzten sich leicht. Zur medizinischen Versorgung wurde ein Motorradfahrer in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro

