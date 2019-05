Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, In den Grabengärten und Fritz-Siegel-Straße, 25./26.5.2019 Sachbeschädigungen an Pkw

Landau (ots)

Zu Sachbeschädigungen an vier Pkw kam es in der Nacht vom 25./26.5.2019 in Landau, In den Grabengärten. Es wurde an allen Pkw jeweils der hintere Reifen auf der linken Seite mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes beschädigt.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

