Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Vandalismus in der Hochgasse

Edesheim (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum vom vergangenen Samstag auf Sonntag in einen Garten in der Hochgasse eingestiegen, haben dort verschiedene Pflanzen aus dem Boden gerissen und das Gartenmöbel herumgeworfen. Eine im Boden verankerte Skulptur wurde mutwillig beschädigt. Zudem wurden an den Sträuchern und Obstbäumen hängende Früchte abgepflückt. Die Polizei geht derzeit von einer Schadenshöhe von über 100 Euro aus. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



