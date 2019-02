Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Vermuteter "Gasaustritt" sorgte für Einsatz bei der Feuerwehr

Schermbeck (ots)

Anwohner in einem Wohnhaus auf der Straße "Siegelhof" hatten am Samstag (16.02.2019) gegen 18:07 Uhr Gasgeruch im Haus wahrgenommen. Daraufhin hatten sie das Gebäude verlassen und die Feuerwehr alarmiert. Diese ging mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz und einem Gasmessgerät vor. Die Messungen verliefen negativ. Auch der gleichzeitig von der Leitstelle alarmierte Energieversorger (Gelsenwasser) ging mit einem Messgerät vor und hat das Gebäude freigemessen. Nach dieser Maßnahme konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurück.Der Einsatz endete um 19:01 Uhr.

