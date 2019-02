Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: "Verdächtiger Rauch" hieß das Einsatzstichwort am Freitag

Schermbeck (ots)

Um 16:48 Uhr wurde die Feuerwehr am Freitag (15.02.2019) in den Ortsteil Dämmerwald mit dem Stichwort verdächtiger Rauch alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Verrauchung in der vorderen Wohneinheit fest. In der hinteren Wohneinheit wurde ein Kaminofen entzündet, der vermutlich für die Verrauchung verantwortlich war. Durch die Einsatzkräfte wurden alle Bereiche mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und gleichzeitig CO Messungen durchgeführt. Das Gebäude wurde mit Hochleistunglüftern vom Rauch befreit.

Aufgrund der unklaren Ursache wurde durch die Polizei der weitere Betrieb des Kaminofens bis zur Freigabe des zuständigen Bezirksschonsteinfegers untersagt. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 18:25 Uhr.

