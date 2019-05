Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Schlesierstraße, 25./26.6.2019 Sachbeschädigung an Pkw

Landau (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es in der Nacht vom 25./26.5.2019 in Landau, Schlesierstraße. Es wurde an einem Pkw die Heckklappe mittels eines Gegenstandes zerkratzt.

Hinweise hierzu nimmt die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



