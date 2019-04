Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Stühle entwendet

Betzdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten 8 Stühle von der Außenterrasse eines Restaurants in der Bahnhofstraße. In der Nacht zum vergangenen Samstag wurde die grauen Stühle, Metallgestell mit Kunststoffgeflecht, von der Terrasse am Bahnhofsgebäude entwendet. Später fand sich ein Stuhl in der Sieg und ein Stuhl im Klotzbach wieder. Hinweise werden beim Polizeibezirksdienst in Kirchen unter 02741/688609 entgegen genommen.

